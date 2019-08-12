Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin katıldığı 2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihleri için bekleyiş devam ediyor. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav 30 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih aşamasına geldi. Adaylar, yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzdan faydalanacaklar. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS kılavuzu 2019 ne zaman yayımlanır?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

ÖSYM 2019 DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak geçen yıl DGS tercih süreci ağustos ayında başlamıştı. Bu bilgiler doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir. Detaylar yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS kılavuzu 2019 ne zaman yayımlanır?

DGS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. DGS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.