DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2018

DGS 2018 ÖSYM tarafından 21 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. 2 yıllık önlisans programında okuyan öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarını tamamlamak üzere girdikleri DGS yani Dikey Geçiş Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2018?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek konumundaki öğrencilerin girdiği ve ÖSYM tarafından yapılan sınavına DGS denmekte. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. En çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.