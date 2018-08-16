21 Temmuz'da ÖSYM tarafından yapılan 2018 DGS sınav sonuçları bugün açıklanacak. DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ve DGS 2018 tercih işlemleri nasıl yapılacak? DGS puanıyla hangi üniversite öğrenci alıyor? Üniversitelerin DGS puanları nedir?

2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS sonuçları

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. En çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

2018 DGS sınav sonuçları üniversiteler kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS hukuk puanları 2018

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.