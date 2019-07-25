DGS sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonuçları açıklandı.Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
DGS sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı!

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 30 Haziran 2019'da uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Günün Özeti

  1. ÖSYM
  2. 30 Haziran 2019
  3. Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı
  4. dgs sınav sonuçları
  5. dgs sınav sonuçları açıklandımı

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları