DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS sonuç sorgulama

2 yıllık lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler öğrenciler, 30 Haziran tarihinde Dikey Geçiş Sınavına girdiler. Adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. DGS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM, yayınladığı takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi bildirdi. İşte DGS 2019 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

DGS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Adaylar sınav sonuçlarını açıklanır açıklanmaz, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr sorgulayabilecekler.

DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS puanı nasıl hesaplanır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.