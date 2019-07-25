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DGS sonuçları açıklandı

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
DGS sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 30 Haziran 2019'da uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
  1. Dikey Geçiş Sınavı
  2. ÖSYM
  3. sonuç

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