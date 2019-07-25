DGS sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM DGS sonuçları sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonuçları açıklandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
DGS sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM DGS sonuçları sorgulama

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 30 Haziran 2019'da uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Özeti

  1. ÖSYM
  2. Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı
  3. DGS sonuçları
  4. açıköğretim
  5. meslek yüksekokulları

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