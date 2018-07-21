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DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS hukuk puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 yapıldı. DGS 2018 sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanacak. DGS sınavına girenler 2018 DGS hukuk taban puanları başarı sıralaması merak ediliyor. DGS taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır? Peki üniversitelerin hukuk bölüm puanları 2018 ne? Hukuk Fakülteleri kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:03
DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS hukuk puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 yapıldı. DGS 2018 sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanacak. DGS sınavına girenler 2018 DGS hukuk taban puanları başarı sıralaması merak ediliyor. DGS taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır? Peki üniversitelerin hukuk bölüm puanları 2018 ne? Hukuk Fakülteleri  kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:03
  1. DGS hukuk taban puanları 2017-2018 DGS taban puanları başarı sıralaması hesaplama
  2. DGS Hukuk taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır?

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