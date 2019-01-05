DGS sınavı ne zaman 2019 | ÖSYM DGS sınav takvimi belli oldu mu? | DGS başvurusu ne zaman?

Lisansa geçiş yaparak eğitimlerini tamamlamak isteyen Önlisans öğrencileri 2019 DGS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor? 2019 DGS sınavı ne zaman olacak? ÖSYM DGS sınav takvimini açıkladı mı? İşte bu soruların yanıtları...

DGS ile önlisans öğreniminden lisans öğrenimine geçmek isteyen öğrencilerin merak ettiği 2019 DGS sınav takvimiÖSYM tarafından açıklandı. Açıklamaya göre 2019 DGS sınavının yapılacağı tarih 30 Haziran 2019.

2019 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

Bu sene DGS sınav başvuruları26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu tarih aralığında başvuramayan üniversite öğrencileri 21 Mayıs tarihinde geç başvuru yapabilecek.

2019 DGS'de kaç soru sorulacak?

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Buna göre ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav saat 09:30’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacaktır. Sınav saati ÖSYM'nin açıklamalarına göre değişiklik gösterebilir.