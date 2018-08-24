2018 DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve kontejanları

DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanları DGS sonuçların açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. DGS ile ilköğretim matematik öğretmenliğine geçiş puanları, DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban puanları 2018, DGS öğretmenlik taban puanları başarı sıralaması

24 Ağustos 2018 Cuma 15:52
2018 DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve kontejanları

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban puanları 2018, DGS öğretmenlik taban puanları başarı sıralaması

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