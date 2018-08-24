DGS ilahiyat İLİTAM örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019 Üniversitelerin DGS puanları
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS İlahiyat Fakültesi İlahiyat taban puanları 2018, DGS ilahiyat taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır?24 Ağustos 2018 Cuma 15:37
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS İlahiyat Fakültesi İlahiyat taban puanları 2018, DGS ilahiyat taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır?