DGS hemşirelik taban puanları 2018 ve DGS hemşirelik taban puanları başarı sıralaması

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS hemşirelik taban puanları 2018, DGS hemşirelik taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır?

17 Ağustos 2018 Cuma 17:14
DGS hemşirelik taban puanları 2018 ve DGS hemşirelik taban puanları başarı sıralaması

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS hemşirelik taban puanları 2018, DGS hemşirelik taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır?

 

 

 

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