Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS havacılık ve uzay mühendisliği bölümü taban puanları 2018 DGS havacılık ve uzay mühendisliği taban puanları başarı sırası