DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü taban puanları 2018 Üniversiteler kaç DGS puanıyla öğrenci alıyor?
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü taban puanları 2018 DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü taban puanları ve kontenjanları26 Ağustos 2018 Pazar 13:27
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü taban puanları 2018 DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü taban puanları ve kontenjanları