DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim grafik tasarımı taban puanları 2018
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri, 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS görsel sanatlar bölümü taban puanları 2018, görsel sanatlar DĞGS geçiş bölümleri taban puanları07 Eylül 2018 Cuma 16:33
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri, 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS görsel sanatlar bölümü taban puanları 2018, görsel sanatlar DĞGS geçiş bölümleri taban puanları