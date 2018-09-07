DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim grafik tasarımı taban puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri, 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS görsel sanatlar bölümü taban puanları 2018, görsel sanatlar DĞGS geçiş bölümleri taban puanları

07 Eylül 2018 Cuma 16:33
DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim grafik tasarımı taban puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri, 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS görsel sanatlar bölümü taban puanları 2018, görsel sanatlar DĞGS geçiş bölümleri taban puanları

 

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