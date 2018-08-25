DGS geçiş bölümleri 2018 | Üniversite DGS bölüm ve puanları hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki üniversite DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:05
DGS geçiş bölümleri 2018 | Üniversite DGS bölüm ve puanları hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki üniversite DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?

ÜNİVERSİTELERİN DGS BÖLÜMLERİ

DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban Puanları

DGS Aksesuar Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Aktüerya Bölümü Taban Puanları

DGS Aktüerya Bilimleri Bölümü Taban Puanları

DGS Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

DGS Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

DGS Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

DGS Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Taban Puanları

DGS Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanları

DGS Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Taban Puanları

DGS Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

DGS Bankacılık Bölümü Taban Puanları

DGS Bankacılık ve Finans Bölümü Taban Puanları

DGS Bankacılık ve Finansman Bölümü Taban Puanları

DGS Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları

DGS Basım Teknolojileri Bölümü Taban Puanları

DGS Basın ve Yayın Bölümü Taban Puanları

DGS Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları

DGS Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları

DGS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları

DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

DGS Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Bilgisayar-Enformatik Bölümü Taban Puanları

DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları

DGS Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları

DGS Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları

DGS Biyokimya Bölümü Taban Puanları

DGS Biyoloji Bölümü Taban Puanları

DGS Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları

DGS Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları

DGS Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Taban Puanları

DGS Cam Bölümü Taban Puanları

DGS Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Çalgı Yapım Bölümü Taban Puanları

DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları

DGS Çeviribilim Bölümü Taban Puanları

DGS Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Çini Bölümü Taban Puanları

DGS Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Taban Puanları

DGS Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanları

DGS Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları

DGS Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Deri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Drama ve Oyunculuk Bölümü Taban Puanları

DGS Ebelik Bölümü Taban Puanları

DGS Ekonometri Bölümü Taban Puanları

DGS Ekonomi Bölümü Taban Puanları

DGS Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanları

DGS El Sanatları Bölümü Taban Puanları

DGS Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Endüstri Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban Puanları

DGS Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Ergoterapi Bölümü Taban Puanları

DGS Eski Çini Onarımları Bölümü Taban Puanları

DGS Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

DGS Film Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Finansal Ekonometri Bölümü Taban Puanları

DGS Fizik Bölümü Taban Puanları

DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları

DGS Fotoğraf Bölümü Taban Puanları

DGS Fotoğraf ve Video Bölümü Taban Puanları

DGS Gastronomi Bölümü Taban Puanları

DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları

DGS Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Taban Puanları

DGS Gazetecilik Bölümü Taban Puanları

DGS Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Taban Puanları

DGS Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Taban Puanları

DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları

DGS Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Gerontoloji Bölümü Taban Puanları

DGS Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

DGS Görsel İletişim Bölümü Taban Puanları

DGS Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanları

DGS Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Grafik Bölümü Taban Puanları

DGS Grafik Tasarım Bölümü Taban Puanları

DGS Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Gümrük İşletme Bölümü Taban Puanları

DGS Güverte Bölümü Taban Puanları

DGS Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü Taban Puanları

DGS Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü Taban Puanları

DGS Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanları

DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları

DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları

DGS Harita Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Hava Trafik Kontrol Bölümü Taban Puanları

DGS Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Havacılık Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Hayvansal Üretim Bölümü Taban Puanları

DGS Hemşirelik Bölümü Taban Puanları

DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

DGS Hemşirelik Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları

DGS Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları

DGS İç Mimarlık Bölümü Taban Puanları

DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS İktisat Bölümü Taban Puanları

DGS İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban Puanları

DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) Bölümü Taban Puanları

DGS İletişim Bölümü Taban Puanları

DGS İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanları

DGS İletişim Sanatları Bölümü Taban Puanları

DGS İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS İletişim ve Tasarım Bölümü Taban Puanları

DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

DGS İmalat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS İngiliz Dil Bilimi Bölümü Taban Puanları

DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

DGS İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS İslami İlimler Bölümü Taban Puanları

DGS İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

DGS İstatistik Bölümü Taban Puanları

DGS İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları

DGS İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanları

DGS İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

DGS İşletme Bölümü Taban Puanları

DGS İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS İşletme Enformatiği Bölümü Taban Puanları

DGS İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS İşletme-Ekonomi Bölümü Taban Puanları

DGS Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Kimya Bölümü Taban Puanları

DGS Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Taban Puanları

DGS Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Konaklama İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

DGS Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

DGS Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban Puanları

DGS Lojistik Bölümü Taban Puanları

DGS Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Maliye Bölümü Taban Puanları

DGS Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları

DGS Matematik-Bilgisayar Bölümü Taban Puanları

DGS Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları

DGS Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Mimarlık Bölümü Taban Puanları

DGS Moda Giyim Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları

DGS Muhasebe Bölümü Taban Puanları

DGS Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanları

DGS Muhasebe ve Denetim Bölümü Taban Puanları

DGS Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Taban Puanları

DGS Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Mütercim-Tercümanlık Bölümü Taban Puanları

DGS Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar Bölümü Taban Puanları

DGS Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Odyoloji Bölümü Taban Puanları

DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

DGS Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

DGS Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Ortez-Protez Bölümü Taban Puanları

DGS Otel Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları

DGS Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Oyunculuk Bölümü Taban Puanları

DGS Pazarlama Bölümü Taban Puanları

DGS Perfüzyon Bölümü Taban Puanları

DGS Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanları

DGS Pilotaj Bölümü Taban Puanları

DGS Polimer Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Radyo ve Televizyon) Bölümü Taban Puanları

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanları

DGS Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanları

DGS Reklamcılık Bölümü Taban Puanları

DGS Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanları

DGS Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

DGS Sağlık İdaresi Bölümü Taban Puanları

DGS Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Sahne Sanatları Bölümü Taban Puanları

DGS Sahne Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları

DGS Seramik Bölümü Taban Puanları

DGS Seramik ve Cam Bölümü Taban Puanları

DGS Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanları

DGS Seyahat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

DGS Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları

DGS Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

DGS Sigortacılık Bölümü Taban Puanları

DGS Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları

DGS Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban Puanları

DGS Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanları

DGS Siyaset Bilimi Bölümü Taban Puanları

DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları

DGS Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları

DGS Sosyoloji Bölümü Taban Puanları

DGS Spor Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları

DGS Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Süt Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanları

DGS Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanları

DGS Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanları

DGS Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları

DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanları

DGS Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanları

DGS Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Tekstil Bölümü Taban Puanları

DGS Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Tekstil Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları

DGS Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban Puanları

DGS Tezhip Bölümü Taban Puanları

DGS Tezhip (Süsleme) Bölümü Taban Puanları

DGS Tiyatro Bölümü Taban Puanları

DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanları

DGS Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

DGS Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Taban Puanları

DGS Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları

DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

DGS Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları

DGS Turizm ve Otelcilik Bölümü Taban Puanları

DGS Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları

DGS Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları

DGS Uçak Gövde-Motor Bölümü Taban Puanları

DGS Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü Taban Puanları

DGS Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Taban Puanları

DGS Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası İşletme Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası İşletmecilik Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Lojistik Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Ticaret Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Taban Puanları

DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları

DGS Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Bölümü Taban Puanları

DGS Veteriner Fakültesi Bölümü Taban Puanları

DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları

DGS Yaylı Çalgılar Yapımı Bölümü Taban Puanları

DGS Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

DGS Yeni Medya Bölümü Taban Puanları

DGS Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Taban Puanları

DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları

DGS Zootekni Bölümü Taban Puanları

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