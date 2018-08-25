DGS geçiş bölümleri 2018 | Üniversite DGS bölüm ve puanları hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki üniversite DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:05
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki üniversite DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?
ÜNİVERSİTELERİN DGS BÖLÜMLERİ
DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Aksesuar Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Aktüerya Bölümü Taban Puanları
DGS Aktüerya Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Taban Puanları
DGS Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanları
DGS Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Taban Puanları
DGS Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
DGS Bankacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Bankacılık ve Finans Bölümü Taban Puanları
DGS Bankacılık ve Finansman Bölümü Taban Puanları
DGS Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Basım Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Basın ve Yayın Bölümü Taban Puanları
DGS Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar-Enformatik Bölümü Taban Puanları
DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları
DGS Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Biyokimya Bölümü Taban Puanları
DGS Biyoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları
DGS Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Cam Bölümü Taban Puanları
DGS Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Çalgı Yapım Bölümü Taban Puanları
DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları
DGS Çeviribilim Bölümü Taban Puanları
DGS Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Çini Bölümü Taban Puanları
DGS Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Taban Puanları
DGS Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanları
DGS Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları
DGS Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Deri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Drama ve Oyunculuk Bölümü Taban Puanları
DGS Ebelik Bölümü Taban Puanları
DGS Ekonometri Bölümü Taban Puanları
DGS Ekonomi Bölümü Taban Puanları
DGS Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanları
DGS El Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstri Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Ergoterapi Bölümü Taban Puanları
DGS Eski Çini Onarımları Bölümü Taban Puanları
DGS Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Film Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Finansal Ekonometri Bölümü Taban Puanları
DGS Fizik Bölümü Taban Puanları
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları
DGS Fotoğraf Bölümü Taban Puanları
DGS Fotoğraf ve Video Bölümü Taban Puanları
DGS Gastronomi Bölümü Taban Puanları
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Taban Puanları
DGS Gazetecilik Bölümü Taban Puanları
DGS Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları
DGS Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gerontoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
DGS Görsel İletişim Bölümü Taban Puanları
DGS Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanları
DGS Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Grafik Bölümü Taban Puanları
DGS Grafik Tasarım Bölümü Taban Puanları
DGS Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Gümrük İşletme Bölümü Taban Puanları
DGS Güverte Bölümü Taban Puanları
DGS Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü Taban Puanları
DGS Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü Taban Puanları
DGS Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanları
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları
DGS Harita Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Hava Trafik Kontrol Bölümü Taban Puanları
DGS Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Havacılık Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Hayvansal Üretim Bölümü Taban Puanları
DGS Hemşirelik Bölümü Taban Puanları
DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
DGS Hemşirelik Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları
DGS Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları
DGS İç Mimarlık Bölümü Taban Puanları
DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS İktisat Bölümü Taban Puanları
DGS İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban Puanları
DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim ve Tasarım Bölümü Taban Puanları
DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS İmalat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS İngiliz Dil Bilimi Bölümü Taban Puanları
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS İslami İlimler Bölümü Taban Puanları
DGS İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS İstatistik Bölümü Taban Puanları
DGS İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanları
DGS İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS İşletme Bölümü Taban Puanları
DGS İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS İşletme Enformatiği Bölümü Taban Puanları
DGS İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS İşletme-Ekonomi Bölümü Taban Puanları
DGS Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Kimya Bölümü Taban Puanları
DGS Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Taban Puanları
DGS Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Konaklama İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban Puanları
DGS Lojistik Bölümü Taban Puanları
DGS Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Maliye Bölümü Taban Puanları
DGS Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Matematik-Bilgisayar Bölümü Taban Puanları
DGS Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları
DGS Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Mimarlık Bölümü Taban Puanları
DGS Moda Giyim Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları
DGS Muhasebe Bölümü Taban Puanları
DGS Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanları
DGS Muhasebe ve Denetim Bölümü Taban Puanları
DGS Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Taban Puanları
DGS Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Mütercim-Tercümanlık Bölümü Taban Puanları
DGS Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar Bölümü Taban Puanları
DGS Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Odyoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Ortez-Protez Bölümü Taban Puanları
DGS Otel Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları
DGS Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Oyunculuk Bölümü Taban Puanları
DGS Pazarlama Bölümü Taban Puanları
DGS Perfüzyon Bölümü Taban Puanları
DGS Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanları
DGS Pilotaj Bölümü Taban Puanları
DGS Polimer Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Radyo ve Televizyon) Bölümü Taban Puanları
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanları
DGS Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanları
DGS Reklamcılık Bölümü Taban Puanları
DGS Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanları
DGS Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Sağlık İdaresi Bölümü Taban Puanları
DGS Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Sahne Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Sahne Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları
DGS Seramik Bölümü Taban Puanları
DGS Seramik ve Cam Bölümü Taban Puanları
DGS Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanları
DGS Seyahat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları
DGS Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Sigortacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları
DGS Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban Puanları
DGS Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi Bölümü Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları
DGS Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları
DGS Sosyoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Spor Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları
DGS Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Süt Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanları
DGS Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanları
DGS Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanları
DGS Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanları
DGS Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanları
DGS Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban Puanları
DGS Tezhip Bölümü Taban Puanları
DGS Tezhip (Süsleme) Bölümü Taban Puanları
DGS Tiyatro Bölümü Taban Puanları
DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm ve Otelcilik Bölümü Taban Puanları
DGS Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Gövde-Motor Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Taban Puanları
DGS Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası İşletme Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası İşletmecilik Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Lojistik Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Taban Puanları
DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Bölümü Taban Puanları
DGS Veteriner Fakültesi Bölümü Taban Puanları
DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Yaylı Çalgılar Yapımı Bölümü Taban Puanları
DGS Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Yeni Medya Bölümü Taban Puanları
DGS Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Taban Puanları
DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
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2018 DGS sınav sonuçları üniversiteler kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?