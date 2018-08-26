DGS gastronomi ve mutfak sanatları üniversite taban puanları ve kontenjanları 2018

DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2018-2019 taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin haberimiz ektedir. Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS gastronomi taban puanları 2018 taban puanları 2018 ve mutfak sanatları üniversite DGS 2018 puan ve kontenjanları