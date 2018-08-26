DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon puan ve kontenjanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2018, DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2018 puan ve kontenjanları