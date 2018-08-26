DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon puan ve kontenjanları 2018

2018 DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü kontenjanlarına ilişkin haberimiz ektedir. Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2018, DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2018 puan ve kontenjanları

26 Ağustos 2018 Pazar 11:10
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon puan ve kontenjanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2018, DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2018 puan ve kontenjanları 

 

 

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