Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 yapıldı. DGS 2018 sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklandı. DGS sınavına girenler 2018 DGS hukuk taban puanları başarı sıralaması merak ediliyor. DGS taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır? Peki üniversitelerin elektrik elektronik bölüm puanları 2018 ne? DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2018