ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercih işlemlerini 11 Ekim Perşembe günü itibariyle başlattı. Üniversitelerin yüksekokul programlarında okuyanların 4 yıllık programlara geçmek için başvuruda bulunacağı DGS ek yerleştirme başvuruları 16 Ekim'de kadar yapılacak. Peki DGS ek yerleştirmede tercih nasıl ve nereden yapılacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularını yapacak öğrencilerin beklediği DGS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. KYK kredi ve burs başvurularının DGS ek yerleştirmeden sonra alınacağını duyurmuştu. 2018-DGS ek yerleştirme tercihleri 11 Ekim tarihi itibariyle başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.