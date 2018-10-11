Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularını yapacak öğrencilerin beklediği DGS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. KYK kredi ve burs başvurularının DGS ek yerleştirmeden sonra alınacağını duyurmuştu. 2018-DGS ek yerleştirme tercihleri 11 Ekim tarihi itibariyle başladı. Peki DGS ek yerleştirme tercihlerinde son gün ne zaman? 2018 DGS ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona erecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.

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