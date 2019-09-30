DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek yerleştirmeler başladı mı?

DGS ek yerleştirme konusunda birçok kişinin merakı, ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamadan sonra son buldu. ÖSYM, YKS ek tercih işlemlerinin tarihini duyurdu. Peki ama DGS ek tercihler ne zaman? Kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Birçok öğrencinin heyecanla beklediği DGS ek tercihler hakkında duyuruda bulunan ÖSYM, işlemler için 1 Ekim tarihini belirlediğini açıkladı.

ÖSYM tarafından "2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır." şeklinde bir açıklama yapıldı.

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Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı. Bu sene yapılacak olan yerleştirmenin tarihi hala merak konusu...

DGS kapsamında yerleşen öğrenciler

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.