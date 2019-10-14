DGS ek tercih sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS ek tercih sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak konusu. Sınava giren adaylar 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren DGS ek tercih sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

DGS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Adayların şimdi kayıtlarını yapmaları gerekiyor. ÖSYM yayınladığı açıklamada kayıtların ne zaman yapılacağını duyurdu.

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DGS ek tercih kayıtları ne zaman yapılacak?

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.