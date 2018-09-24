DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ne zaman başlayacak?

Ön lisans mezunu olup lisans bitirmek isteyenlerin ve aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi (AÖF)'te okumak isteyenlerin girdiği DGS tercih sonuçları açıklandı. İstediği üniversiteye gidemeyen adaylar gözünü Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihlerine çevirdi. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması sebebiyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

DGS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2018 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar için yapılacak olan ek yerleştirme işleminin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz fakat, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR

Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinin ardından merakla beklenen yerleştirme sonuçları 20 Eylül tarihinde yayımlandı. Toplam 180 bin kişinin tercih yaptığı DGS'de, 130 bin kişilik kontenjana 94 bin aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjanlar ise 35 bin olarak açıklandı.

DİKEY GEÇİŞ SINAV EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezİ yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.