DGS (Dikey Geçiş Sınavı) bugün saat kaçta açıklanacak?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları için nefesler tutuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanmış, takvime göre sonuçların 25 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Peki DGS bugün saat kaçta açıklanacak?

DGS bugün saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları için ÖSYM'nin verdiği herhangi bir saat bilgisi bulunmuyor. Ancak, DGS sonuçlarının programda herhangi bir değişiklik olmaması halinde günün ilk yarısında, yani 09.00-12.00 itibariyle açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.