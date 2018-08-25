DGS bilişim sistemleri mühendisliği taban puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği 2018 taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve en büyük DGS puanları, endüstri ve sistem mühendisliği DGS taban puanları, yazılım mühendisliği DGS taban puanları, bilgisayar mühendisliği DGS taban puanları...

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