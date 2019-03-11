DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS başvurusu hakkında detaylara odaklanan birçok aday başvuru tarihini sorgulamaya başladı. Peki, DGS başvurusu ne zaman alınacak? İşte konu ile ilgili bilgiler...

DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS başvuruları için geri sayım başladı. Resmi internet sitesi üzerinden başvuruları alacak olan ÖSYM, sınav tarihini de adayların erişimine açtı.

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.