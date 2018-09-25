DGS 2018 başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak

Halk arasında DGS olarak bilinen yani dikey geçiş sınavı meslek yüksekokulu ile ön lisans mezunlarının girebileceği ve DGS’de başarılı olan öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarına geçişlerini yapabildiği bir sınavdır. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, öğrencilerin DGS başvuru ücretini hangi bankaya yatıracaklarına ilişkin açıklama da yapıldı. Başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? Sorusunun cevabını veriyoruz.

İşte Dikey Geçiş Sınavı ücretinin yatırılacağı bankalar;

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

*Halkbank ATM,internetbankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)