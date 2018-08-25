Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki DGS bankacılık ve sigortacılık taban puanı 2018, DGS ibankacılık ve sigortacılık taban puanı başarı sıralaması nedir? İşte 2018 DGS puanları ve üniversitelerin bankacılık ve sigortacılık kontenjanları, puan türleri ve en büyük DGS puanları