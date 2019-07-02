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DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

DGS'ye ilişkin bugün başlayan eğitim bilgisi kontrol ve seçme işlemleri, 8 Temmuz'da saat 16.00'da sona erecek - Adayların "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor

02 Temmuz 2019 Salı 11:51
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

ANKARA (AA) - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) ilişkin bugün başlayan eğitim bilgisi kontrol ve seçme işlemleri 8 Temmuz saat 16.00'da tamamlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde 2019-DGS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemine yönelik duyuru yayımlandı.

DGS değerlendirme işlemlerinde adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı anımsatılan duyuruya göre, 2019-DGS'ye başvuran adayların bugünden itibaren 8 Temmuz saat 16.00'ya kadar Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol ettikten sonra seçerek onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde eksiklik ve hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirecek.

Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 2-8 Temmuz'da https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylacak.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumdaki adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında aynı yöntemleri izleyerek onaylamaları gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 8 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacak.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi olması durumunda ise başvuruda seçtiği bilgi göz önünde bulundurulacak.

Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında, ön lisans alan bilgisi dikkate alınacak.

Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

2019-DGS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Öte yandan ÖSYM tarafından 2019-DGS başvurularında, YÖKSİS'ten eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin 2-8 Temmuz 2019 arasında (8 Temmuz saat 16.00'ya kadar) yükseköğretim kurumlarına açılacağı bildirildi.



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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:51
  1. 2019-DGS
  2. eğitim bilgisi kontrol ve seçme işlemleri
  3. ÖSYM

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