DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2019-DGS adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.