DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından “DGS 2019 üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak” soruları gündemde yerini aldı. İki yıllık yükseköğretim diplomalarını 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. 163 bin kişinin tercih yaptığı DGS yerleştirme süreci için sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ve Aday Şifresi aracılığıyla öğrenebiliyor. Peki DGS 2019 üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

DGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS yerleştirme sürecinde, 163 bin 192 aday, 6 bin 318 program için tercihlerini gerçekleştirmiş ve ÖSYM'nin gerçekleştireceği değerlendirmeyi beklemeye başlamıştı. ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarını 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle erişime açtı. DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

DGS 2019 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin açıklamasına göre DGS üniversite kayıtları 9-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DGS 2019 üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

DGS yerleştirme sonucuna göre adayın yerleştirildiği üniversite tarafından belirlenen süre ve şartlara göre adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

DGS 2019 ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir.