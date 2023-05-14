Dezenformasyonların ardında George Soros şüphesi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi ABD Merkezli Meta'nın Teyit Org ve Doğruluk Payı ile çalıştığı biliniyor. Söz konusu platformların kurucularının FETÖ, PKK ve radikal sol örgütlerle ilişkisi biliniyor. Söz konusu platformları ABD ve AB merkezli kuruluşların fonlaması da dikkat çekici görülüyor.

Meta, kendisiyle çalışacak doğrulama platformlarını Poynter Medya Enstitüsü bünyesindeki Uluslararası Doğrulama Ağı'na (IFCN) akredite olmasını istiyor.

Poynter; Bill & Melinda Gates Vafkı, George Soros (Açık Toplum Vakıfları) ve ABD Kongresinden finans desteği aldığı bilinen Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) tarafından fonlanıyor.

Merkezinde İngiltere var

Doğruluk Payı, Baybars Örsek tarafından kuruldu. İngiltere Merkezli doğrulama kuruluşu Logically Facts'te çalışan Baybars Örsek, 2019-2022 arasında IFCN direktörü olarak görev yaptı. Doğruluk Payı direktörlüğünü şu anda Batuhan Ersun yapıyor.

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Baybars Örsek’in, ABD'deki FETÖ firarisi Tuna Bekleviç tarafından 2004'te ABD/Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ve ABD/Genç Liderler Örgütü (YPO) ile bağlantılı olarak "Cumhuriyetin 100. yılı 2023'te Türkiye'yi yönetecek kişileri keşfetmek" iddiasıyla kurulan Anadolu'nun Genç Liderleri (AGL) Hareketi'nin Kurucular Kurulu Sözcülüğünü yaptığı biliniyor. Baybars Örsek'in FETÖ firarisi Tuna Bekleviç ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. AGL, Güçlü Türkiye Partisi ismiyle Tuna Bekleviç Genel Başkanlığı'nda partileşmeye gittiğinde, Baybars Örsek, MYKYK'de yer almıştı.

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ABD ve AB'den dev fon

Doğruluk Payı'na, META tarafından 2020-2021 döneminde ayda ortalama 40 bin ABD Doları, 2022-2023 döneminde ise yine ayda 47.200 ABD Doları yatırıldığı biliniyor. Doğruluk Payı'na META ile yapılan anlaşma kapsamında toplamda 16 milyon 721 bin 177 TL para aktarıldığı ayrı bir gerçek. META dışında ise yüzde 15'lik kısmı NED, yüzde 5 İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve CIPE (Uluslararası Özel Girişim Merkezi)'nin büyük payını tuttuğu yurt dışından farklı kaynaklardan 6 milyon 752 bin 286 TL fonlandığı biliniyor.

Bazı uzmanlar, 'Doğruluk Payı'nın, ABD'nin "sözde demokrasi, liberalizm ve özgürlüklerin ihracı" hedefi doğrultusunda Türkiye'de faaliyet göstermek üzere kurulduğu değerlendiriliyor.

Terör örgütleriyle bağlantı

Teyit Org ise Mehmet Atakan Foça ve Gülin Çavuş tarafından 2015'te İstanbul'da kuruldu.

Mehmet Atakan Foça'nın terör örgütü PKK/KCK'lı gruplarla Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde 2014'te etkinliklere katıldığı biliniyor. Üniversite yıllarında terör örgütü destekleyen paylaşımlar yaptığı da açık kaynaklarda yer almıştı.

2017-2019'da teyit.org finansmanı kapsamında; ABD Büyükelçiliği Büyük Hibe Programı, İngiltere Ankara Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı, Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), Alman Heinrich Böll Vakfı (HSB) gibi kuruluşlara fon için başvuru yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Alman Marshall Fonu (GMF) projeleri kapsamında 2020'de ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenecek şahıslar arasında yer aldı.

Teyit Org'un diğer kurucusu Gülin Çavuş'un 2010 ve 2013 TKP destekli faaliyetlere katıldığı, TKP’nin yayın organı Sol Haber'de muhabirlik yaptığı biliniyor. Radikal sol örgütlerle bağlantısı olan Çavuş, ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosu tarafından 2022'de düzenlenen TechCamp etkinliğine katılması dikkat çekici.

Fonlamak için sıraya girmişler

Teyit Org'a META tarafından, 2021'de 243 bin 400 ABD Doları, 2022-2023 dönemde ayda 48 bin ABD Doları olmak üzere toplamda 12 milyon 751 bin 885 TL gelir sağlanmış. TikTok'tan ise 2021'den bu yana 6 milyon 957 bin 464 TL kazandığı biliniyor.

Teyit Org'a 26.07.2021'den itibaren META ve TikTok dışından yurt dışı merkezli kuruluşlardan 2 milyon 115 bin 915 TL fon aktarıldı. Şirketler dışında ise NED'in yüzde 3.9'luk payla ilk sırada olduğu, ikinci bağışçının yüzde 1.7'lik payla ABD merkezli Uluslararası Gazeteciler Merkezi, üçüncü sırada ise yüzde 1.33'lük payla Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Türkiye Delegasyonu (EEAS) geliyor.