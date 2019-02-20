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Dezavantajlı kişilere evde kuaförlük hizmeti

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlatılan evde kuaförlük hizmetinden 3 ayda 680 kişi faydalandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:33
Dezavantajlı kişilere evde kuaförlük hizmeti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde başlatılan "Bizi Bekleyen Birileri Var" projesi ile 3 ayda 680 kişiye evlerinde kuaförlük hizmeti verildi.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik Kasım 2018'de başlatılan "Bizi Bekleyen Birileri Var" projesi kapsamında, evde kuaförlük hizmetinden kasım, aralık ve ocak aylarında 680 kişi yararlandı.

Proje kapsamında ev ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Mehmet Sayın, kişisel bakımları esnasında vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Sayın, "Ev ziyaretlerinde vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu fark ettik. Bu vatandaşlarımızın kişisel bakımlarına yönelik 'Bizi Bekleyen Birileri Var' adı altında bir proje başlattık. İlçemizden bir berber arkadaşımızla anlaştık. Her ay hane ziyaretleri yaparak hem vatandaşlarımızla sohbet ediyor hem de onların kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Projemizle ilgili çok güzel geri dönüşler oluyor." dedi.

Sayın, ilçede her ay ortalama 200'e yakın aileyi ziyaret etiklerini ve 3 ayda 680 kişinin kişisel bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Uygulamadan faydalanan vatandaşlar ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sayın'a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:33
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