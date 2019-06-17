Dezavantajlı gruplar için Çiğli Belediyesi ve Habitat Derneği arasında iş birliği

İzmir’de, Habitat Derneği tarafından yürütülen projelerin ilçe yerelinde de uygulanması amacıyla Çiğli Belediyesi ile söz konusu dernek arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle teknoloji, finans ve girişimcilik alanlarında dezavantajlı gruplara yönelik projeler yürütülmesi ve yerelde kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Habitat Derneği’nin yürüttüğü projelerin Çiğli’de de uygulanmasını sağlayacak ilk adım olan protokol, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Habitat Derneği Finansal Bilinç Programı Operasyon Koordinatörü Birbey Kılınççı tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Habitat Derneği tarafından yürütülen Kız Kardeşim, Paramı Yönetebiliyorum, Geleceğini Tasarla, Kontrol Bende, İnternetle Hayat Kolay, Minik Eller Kod Yazıyor ve Yarını Kodlayanlar gibi projelerin Çiğli’de de uygulanması planlanıyor.

Başkan Utku Gümrükçü, sürüdürülebilir kalkınmada kadın ve gençlerin daha aktif rol oynamasını istediklerini belirterek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gideceklerini söyledi. Bu anlamda en yoğun çalışan kuruluşlardan birinin Habitat Derneği olduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, "Güçlü bir kamu yapısına kavuşmak, bilinç ve eğitim düzeyini ilçemizde yükseltmek için önemli adımlar atmak istiyoruz. Bu amaçla birçok kurum ve kuruluşla işbirliğine gidiyoruz. Habitat Derneği de bunlardan biri.İlçemizin dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmalarımız ve işbirliklerimiz olacak" diye konuştu.

Habitat Derneği Koordinatörü Birbey Kılınçcı da, derneğin dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Yürüttüğümüz birçok proje var ve bu projelerimizde artık Çiğli Belediyesi de yer alacak. Halkın ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Örgütlü ve gönüllülük bilinciyle hareket ediyoruz ve bu anlamda birçok proje gerçekleştirdik. Çiğli Belediyesi ile protokol imzalamaktan da mutluluk duyduk" diye konuştu.

Projelerde neler amaçlanıyor?

Protokol ile Çiğli’de uygulanacak Kız kardeşim projesi ile kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi planlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Paramı Yönetebiliyorum projesi ile gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilip, kalkınmaya katkıda bulunmaları hedefleniyor. Geleceğini Tasarla programı ile genç gönüllülerin kendi bilgi teknoloji uzmanlığını, kendi akranlarına aktarması ve gençlerin internet güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Kontrol Bende programı ise çevrimiçi emniyet konusunda farkındalığı artıracak yüz yüze yerel eğitimleri kapsıyor. İnternetle Hayat Kolay programı da, Türkiye’de internet okuryazarlığı oranının artırılmasını, kamu ve özel sektörün sunduğu e-hizmetlerin kullanımı için kapasite gelişimini, Minik Eller kod yazıyor da çocukların kodlama eğitimini eğlenerek öğrenmesini içeriyor.