Mersin’de ’Sosyal Uyum Projesi’ kapsamında, Akdeniz ilçesindeyaşayan dezavantajlı çocuklar piknikte buluştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Komitesi, ’Sosyal Uyum Projesi’ kapsamında, Akdenizilçesinde yaşayan dezavantajlı çocukları, aileleriyle birlikte Davultepe 100. YılTabiat Parkında bir araya getirdi. Burada piknik yapıp eğlenen çocuklar, ayrıcakaplumbağa merkezini ziyaret ettiler.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığı ile UNICEF’in illerde Çocuk Hakları Çocuk Komiteleri aracılığı ileyürüttüğü proje kapsamında, öncelikle dezavantajlı çocukların sosyalleşmesi veuyum sorunu yaşamaması için Akdeniz ilçesinden başlamak üzere pilot okullardabaşarı ile yürütüldüğünü söyledi. Sarı, proje çerçevesinde çocukların okullaşmasıve çocukluğunu yaşaması için yoğun çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.