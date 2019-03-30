0553 313 94 23

Dezavantajlı çocuklar, devlet güvencesinde

Muş’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sokaktan Sanata” projesi kapsamında sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı ailelerin çocukları, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kendileri için açılan kütüphanede eğitime alınıyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:34
Dezavantajlı çocuklar, devlet güvencesinde

Muş’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sokaktan Sanata” projesi kapsamında sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı ailelerin çocukları, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kendileri için açılan kütüphanede eğitime alınıyor.


Muş Valiliği Koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve proje süresi sona eren “Sokaktan Sanata” proje, il müdürlüğünün özverili desteğiyle devam ettiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ek hizmet binasında dezavantajlı çocuklar için açılan kütüphaneye araçlarla getirilen çocuklar, burada hem kitap okuyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, farklı aktivitelere adapte ediliyor. Kütüphanedeki çocuklarla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idareci ve personelleri, kütüphane haftası dolayısıyla çocuklarla 2 saat boyunca kitap okuyup, zaman geçirdi.


Çocukların, kurum personelleri tarafından araçlarla alınarak kütüphaneye getirildiğini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, bu hizmeti yerine getirirken çocukların tüm sürecini takip ettiklerini söyledi.



“Çocuklar, araçlarla alınıp kütüphanemize getiriliyor”


Çocukların, kütüphanede daha güvende olduğunu anımsatan Aksoy, “Dezavantajlı ailelerimizin çocukları yani bu çevrede oturmayan çocuklarımız bizzat meslek elemanlarımızca ailelerinin yanından araçlarla alınıp, kütüphanemize getirilip etkinliklerimize katılmakta. Buradaki programlar bittikten sonra tekrar ailelerine teslim edilmek üzere tahsis ettiğimiz araçla götürülüp evlerine teslime edilmekteler. Biz bu hizmeti yerine getirirken çocuklarımızın buraya getirilinceye kadarki süreçlerini de takip etmekteyiz. Güvenli bir şekilde buraya gelmelerini ve güvenli şekilde tekrar ailelerinin yanına gitmelerini sağlamaktayız” dedi.



“200 çocuğumuz kütüphanemizden faydalanmakta”


Kütüphaneyi ‘Sokaktan Sanata’ projesi kapsamında 2018 yılında kurduklarını hatırlatan Aksoy, “2018 yılı başında koca yürekli personellerimin, meslek elemanlarımın gündeme getirdiği sokaktan sanata çekmeyi düşündüğümüz çocuklar üzerine bir kütüphane kuralım demiştik. Çok güzel günler geçirdik ve kütüphanemizi kurduk. Büyük bir özveri oldu. 3 bine yakın burada kitabımız var. Kütüphanemiz sürekli hizmet vermekte. Özellikle öğleden sonra açık ve çevredeki okuyan, gelmek isteyen çocuklarımızın tümünü buraya alıyoruz. Yaklaşık 200 çocuğumuz kütüphanemizden faydalanmakta. Ayrıca ‘Sokaktan Sanata’ diye yürüttüğümüz projede dezavantajlı ailelerin çocuklarını, sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların buraya kazandırılmasını sağlamak amacıyla mobil ekiplerimizce tespit edilmiş çocuklarımız buraya getiriliyor. Burada görüldüğü gibi kütüphanede zaman zaman kitap okuma etkinliği, zaman zaman ders çalışma etkinliği, zaman zaman değerler eğitimi verilerek faydalandırılmakta. Çok güzel bir ortam. Hemen yan tarafımızda da bir kafeterya oluşturduk. Burada çok nezih ve güzel bir ortam var. Her yaş grubuna yönelik tamamen onaylı kitaplarımız bulunmaktadır. Her daim burada bulunan çocuklara yine meslek elemanlarımızca psiko sosyal destek verilmekte. Mesleki çalışmalar yapılarak raporlar tutulmakta. Ailelere yönelik hizmetler buradaki çocuklar üzerinde de yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.


Kütüphane haftası dolayısıyla kurum personelleriyle birlikte 2 saat kitap okuduklarını belirten Aksoy, “Kurumumuz personeli ve idarecileriyle kütüphaneden faydalanan çocuklarımızla beraber 2 saat kitap okuma etkinliği gerçekleştirmek istedik. Bu günümüzü de buraya ayırdık. Bu haftayı böyle kutladık. İnşallah bundan sonra bu kütüphaneden personellerimizle birlikte faydalanmaya çalışacağız” diye konuştu.


Kütüphaneden faydalanan ve kendisini burada daha fazla geliştirdiğini ifade eden öğrenci Meryem Süne de, “Buraya kitap okumak için geliyorum. Önceden hiç düzenli bir ortamım yoktu evde çok gürültü oluyordu. Bende buraya gelince daha çok kitap okumaya başladım ve testlerimi burada çözüyorum. Burada bir çok öğretmen var ve her alanda onlar bana çok yardımcı oldular. Denemelerimde artış oldu. Herkese öneriyorum buraya gelmeniz çok güzel olur. Ben hukukçu avukat olmak istiyorum. Burada öğretmenler her konuda bize tavsiyeler veriyorlar. Burada kitapta okuyabiliyorum çok güzel bir ortam” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:34
  1. kitap
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
    1. Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3..
    2. Suriye’de Türk askerlerini taşıyan..
    3. Şehitler için fidan diktiler
    4. İş fikri yarışmasına Düzce..
    5. İstanbul'da dehşet! Arkasından gelip..
    6. Malazgirt’te kütüphane haftası..
    7. Canikli dolar operasyonunu kimin..
    8. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı..
    9. Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı
    10. Kayseri'de zincirleme trafik kazası:..
    11. Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve..
    12. 8 aydır atılan yalanlara bakıp,..
    13. LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu,..
    14. Beykoz adayı Aydın ile Senegalli..
    15. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    16. 2020 yılında uzman fizyoterapistler..
    17. Kızılay, Tosya’da öğrencilere diş..
    18. Dezavantajlı çocuklar, devlet..
    19. "Medya okuryazarlığı eğitimi..
    20. Gimdes onaylı online Halal Dünya..
    21. (Özel) Okul servisinin otomobille kafa..
    22. Rusya, düşmanı kör eden silahı ilk kez..
    23. “İslâm Ümmeti artık kendi..
    24. Sinemalarda hangi filmler var..
    25. Bedenini bilime adadı
    26. Yalnızca 6 hafta içinde beyninizin..
    27. (Özel) Tuzla sahilde iç ısıtan..
    28. (Özel) İYİ Parti adayının 40 bin..
    29. Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve..
    30. Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63.1..
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'