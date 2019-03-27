0553 313 94 23

Dezavantajlı 150 çocuk sinema izledi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesi ve UNICEF işbirliği ile yürütülen ’Sosyal Uyum Projesi’ kapsamında Türk ve Suriyeli 150 çocuk sinema izledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:14
Dezavantajlı 150 çocuk sinema izledi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesi ve UNICEF işbirliği ile yürütülen ’Sosyal Uyum Projesi’ kapsamında Türk ve Suriyeli 150 çocuk sinema izledi.


Proje kapsamında şehirde üniversiteleri ziyaret eden ve sinema izleyen çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Yürüttükleri sosyal uyum projesi kapsamında öncelikle Mersin Akdeniz’de yer alan kenar semt okullardaki dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımıza çocukluklarını yaşatmayı arzuluyoruz. Çocuklarımız hem gezi yapıyorlar hem üniversite ortamını görüp okuma özlemi yaşıyorlar. Yürüttüğümüz çocuk odaklı sosyal projelerin hedefi çocukların yüksek yararını gözeterek onların birlikte yaşama, kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca çocuk hakları temel ilkleri konusunda da eğitimlerde veriyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dündar’dan fabrika ziyareti
    1. Dündar’dan fabrika ziyareti
    2. KBÜ öğrencilerinden kolon kanserine..
    3. Doğu Türkistan’daki esaret anlatıldı
    4. Filistinli öğrenciler ile İsrail..
    5. Ordu dijital oyun yazılım merkezi olacak
    6. AK Parti'nin Bolu mitingi
    7. Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı..
    8. 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası..
    9. Özboyacı: "Türkiye’ye mesaj..
    10. Yakaladığı dev köpek balığı başına..
    11. Kuşadası’nda yazarlar buluşması
    12. Bakan Çavuşoğlu deri işçileriyle yemek..
    13. Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı..
    14. “Muhasebede Yeni Teknolojiler”..
    15. Kral Selman Ürdün Başbakanıyla..
    16. Elektrik-Elektronik Mühendisliği..
    17. Bahçesaray yolunda karla mücadele
    18. Kaçak göçmenler tarlalık alana kaçtı
    19. Ürkmezer’den işçilere teşekkür
    20. İçişleri Bakanı Soylu: “Diyarbakır..
    21. Afrin’de 150 bin kişiye insani yardım..
    22. Kazandıkları kupayı Başkan Demirtaş’a..
    23. Denizli’de siyanür alarmı sona erdi
    24. Tarihi mescitte 119 yıl sonra ilk namaz
    25. Karabük’te orman yangını
    26. İHKİB ve MEB'den "Moda Tasarım..
    27. Suudi liberal yazardan skandal ötesi..
    28. Hacker Davası’nda 10 sanık tek suçtan..
    29. Dezavantajlı 150 çocuk sinema izledi
    30. Gürkan tempoyu arttırdı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!