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Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK çatışması sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'un doğusunda DEAŞ'in elinde tuttuğu Buhatir belde merkezini ele geçirdi

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:41
Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK çatışması sürüyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra Buhatir belde merkezini de ele geçirdi.

Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde YPG/PKK ile DEAŞ terör örgütleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'a bağlı ve DEAŞ'ın son kalesi Heccin ilçe merkezini önceki gün ele geçirmesinin ardından, ilçe merkezinin doğusundaki Buhatir belde merkezini de çatışmalar sonucu ele geçirdi.

Belde merkezinin el değiştirmesinin ardından iki terör örgütü arasındaki çatışmalar Buhatir'in doğusundaki Buhasan belde merkezinde yoğunlaşırken, YPG/PKK'lı teröristler, Bağoz beldesine girerek bir kısmını işgal etti.

DEAŞ, Deyrizor'da Şiife, Bağoz, Süse ve Buhasan beldeleri ile çevrelerindeki bazı köylerde varlığını sürdürüyor.

- Deyrizor'daki son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal ediyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:41
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