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Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK ile yapılan anlaşmaya uymak istemeyen yabancı DEAŞ'lılar ile bölgeyi işgal eden YPG/PKK arasındaki çatışma, düşük yoğunlukta sürüyor

12 Mart 2019 Salı 11:10
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

ANKARA (AA) - Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan terör örgütü DEAŞ mensubu küçük bir grup ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma şiddeti azalarak sürüyor.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Yerel kaynaklara göre, iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında önceki gece başlayan çatışma sürüyor.

Son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya ABD öncülüğündeki koalisyon da hava desteği veriyor.

Dün gece, koalisyon uçakları, DEAŞ'lıların bulunduğu "kamplar bölgesi" olarak bilinen alana hava saldırısı düzenledi.

Bu sırada YPG/PKK, DEAŞ'ın kazdığı tünellerin bir kısmını ele geçirdi. DEAŞ'ın tünellere gizlediği silahlar, YPG/PKK'nın eline geçerken, buna cevap olarak DEAŞ'ın intihar saldırıları düzenlediği öğrenildi.

Kaynaklar, bu sabahtan itibaren çatışmaların şiddetinin azaldığını bildirdi.

- YPG/PKK-DEAŞ arasındaki anlaşma

AA, 2 Mart'ta iki terör örgütü arasındaki tahliye anlaşmasının içeriğine ulaşmıştı. YPG/PKK, Suriye'de teslim olan DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açmıştı. Anlaşma çerçevesinde DEAŞ'lılardan 300'e yakınını salıverilmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın serbest bıraktığı ve Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmiyor.

- Hakimiyet durumu

DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine gerilerken, terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarında personeli bulunuyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:10
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