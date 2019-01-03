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Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

Terör örgütü YPG/PKK, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Suriye'nin Deyrizor ilinde DEAŞ'ın elinde tuttuğu iki bölgeyi daha işgal etti- Terör örgütü DEAŞ'ın Deyrizor'da varlık gösterdiği belde sayısı üçe düştü - Çatışmaların yoğunlaştığı Şiife beldesine koalisyonun hava saldırısında 11 sivil öldü

03 Ocak 2019 Perşembe 17:32
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde iki bölgeyi daha ele geçirdi. Terör örgütü DEAŞ'ın ilde elinde tuttuğu belde sayısı üçe düştü.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütleri DEAŞ-YPG/PKK çatışması Deyrizor'un doğusunda yoğunlukla devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristler, çatışmalar sonucu dün DEAŞ'ın elindeki Buhasan belde merkezini ele geçirdikten sonra, Şiife belde merkezine bağlı Keşme köyünü de ele geçirdi.

İki terör örgütü arasındaki çatışmalar, ilçenin doğusundaki Şiife beldesinde yoğunlaştı.

Kaynaklar, YPG/PKK'ya destek veren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Şiife beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 11 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- DEAŞ'ın elinde üç belde kaldı

Heccin ilçe merkezini 24 Aralık 2018'de kaybeden DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece üç beldede varlık gösteriyor. Halihazırda, DEAŞ, Deyrizor'da Süse, Şiife ve Bagoz beldelerini elinde tutuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'ı Deyrizor ilinden çıkarmak için geçen yılın 11 Eylül-20 Aralık tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 165 sivilin öldüğünü bildirmişti.

Raporda, çatışmaların yaşandığı bölgelerde 6 bin sivilin Beşşar Esed rejimi güçleri ile YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında mahsur kaldığına işaret edilmişti.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.

YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten iki gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık üçte biri terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:32
  1. deaş
  2. Deyrizor
  3. koalisyon
  4. Suriye
  5. YPG/PKK

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