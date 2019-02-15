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Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ arasındaki çatışmalar

Suriye'nin Deyrizor ilinde YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki pazarlıklar sürüyor

15 Şubat 2019 Cuma 13:03
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ arasındaki çatışmalar

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD'nin hava desteğiyle Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını işgal eden YPG/PKK ile DEAŞ'lı teröristler arasında pazarlıklar devam ediyor.

ABD'nin hava desteğiyle ilerleyerek dün itibarıyla Bagoz beldesindeki sivil yerleşimlerin büyük kısmını işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerin, bahçeler ve kamp alanlarından oluşan küçük bir bölgede sıkışan yaklaşık 500 DEAŞ'lı teröriste teslim olmaları için dün saat 18.00'e kadar verdiği süre doldu.

Yerel kaynaklar, sürenin dolmasına rağmen bölgede halen sükunet olduğunu, iki terör örgütü arasında pazarlıkların sürdüğünü bildirdi.

DEAŞ gerekçesiyle düzenlediği saldırılarda birçok sivilin ölümüne sebep olan ABD'nin bölgede çok sayıda sivil olması nedeniyle ihtiyatlı davranmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

- YPG/PKK'dan erkek sivillere DEAŞ muamelesi

Kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin DEAŞ'ın elindeki son beldeden kaçmayı başaran sivillerden sadece kadın ve çocukları kabul ettiğini ve yaşları 15'ten büyük erkeklere ise DEAŞ'lı muamelesi yaparak alıkoyduğunu kaydetti.

YPG/PKK, sivilleri El Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne götürüyor, taramadan geçirdikten sonra Haseke'de, Birleşmiş Milletlerin sıkça eleştirdiği Hol kampına gönderiyor.

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.

DEAŞ'lılar, Suriye'de halihazırda Bagoz dışında, Esed rejimi güçlerince kuşatılan Humus çöl bölgesinde bulunuyor.






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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:03
  1. Bagoz
  2. deaş
  3. Deyrizor
  4. Suriye
  5. YPG/PKK

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