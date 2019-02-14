0553 313 94 23

Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ arasındaki çatışmalar

YPG/PKK, ABD'nin hava desteğiyle Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını işgal etti

14 Şubat 2019 Perşembe 13:01
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ arasındaki çatışmalar

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını ABD desteğiyle ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusundaki Bagoz beldesine dün akşam itibariyle saldırılarını yoğunlaştırdı.

ABD'nin hava desteğiyle ilerleyen YPG/PKK, sivil yerleşimlerin büyük kısmını işgal etti.

Yaklaşık 500 DEAŞ'lı terörist, bahçeler ve kamp alanlarından oluşan küçük bir bölgede sıkıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lılara teslim olmaları için saat 18.00'e kadar süre verdi.

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.

DEAŞ'lılar, Suriye'de halihazırda Bagoz dışında, Esed rejimi güçlerince kuşatılan Humus çöl bölgesinde bulunuyor.






Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:01
  1. deaş
  2. Deyrizor
  3. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı
    1. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    2. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    3. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    4. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    5. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    6. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    7. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    8. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    9. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    10. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    11. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    12. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    13. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    14. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    15. Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de..
    16. Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek..
    17. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    18. Tokat’a hanımeli değiyor
    19. Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır..
    20. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    21. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    22. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    23. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    24. "Sur, Diyarbakır eskisinden daha güzel..
    25. Atık pil toplamada bu yılki hedef 10..
    26. Sanki 28 Şubat’ı bunlar yapmadı,..
    27. Sigara molasında namaza izin yok
    28. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    29. Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da..
    30. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir