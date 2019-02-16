Deyrizor'da teslim olan DEAŞ'lı teröristler ABD üssüne götürüldü

DEYRİZOR (AA) - ABD güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat nehrinin doğusundaki DEAŞ bölgelerinin tümünü işgal etmesinin ardından teslim olan DEAŞ'lı teröristlerden onlarcasını Deyrizor ilindeki üssüne götürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor iline bağlı Bagoz beldesinin YPG/PKK işgaline girmesinin ardından silahlarını bırakarak teslim olmayı kabul eden DEAŞ'lı teröristlerden onlarcası ve aileleri, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasına kamyonlarla götürüldü.

Üsse götürülen DEAŞ'lılara, YPG/PKK'lı teröristler eşlik etti.

- Hala yüzlerce DEAŞ'lı terörist bulunuyor

Beldede bahçe ve kampların yer aldığı alanda halen yüzlerce DEAŞ'lı terörist ve aileleri bulunuyor.



Daha önce ABD üslerine götürülen DEAŞ'lı teröristler ile ailelerinin akibeti bilinmiyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Bagoz'u ele geçirmesinin ardından, Fırat'ın doğusunda Irak sınırıyla arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girmişti.

Böylelikle, 2014'te DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi kalmadı.

DEAŞ'lıların Suriye'de varlık gösterdiği tek alan olan çöl bölgesi ise Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.



- Hakimiyet durumu



Fırat nehrinin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.



Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.



Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.



ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.







