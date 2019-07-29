Deyrizor’da hava saldırısı: 5 ölü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyrizor kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyrizor kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor’a dün gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında aralarında 3 sivilin bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.
ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye’de düzenlediği saldırılarda en az bin 300 sivili öldürdüğünü itiraf etmişti.
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