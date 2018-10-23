Deyr er Zor'da 2 DAEŞ lideri öldürüldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava saldırısında, Deyr ez Zor'un doğu kırsalında iki IŞİD liderinin öldürüldüğü ifade edildi.

Muhaliflere yakın Nida Suriye'nin haberine göre, Hacin yerleşimi yakınlarında devam eden çatışmalarda, grubun Deyr ez Zor'daki sözcüsü Envar Çaduri ve askeri lider Tarık el Cabara, ABD'nin düzenlediği hava saldırıları sonucu öldürüldü.

Bölgede IŞİD ve YPG arasında süren çatışmalarda ABD savaş uçakları YPG'ye yoğun olarak destek veriyor.

ABD'nin bölgeye düzenlediği hava saldırılarında siviller de öncelikli bir hedef. Geçtiğimiz günlerde sivil yerleşkeleri ve bir camiyi hedef alan saldırıda en az 65 sivil öldürülmüştü.

Kaynak: Mepa News