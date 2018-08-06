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Devşirme Johnson'dan Müslüman kadınlara alçak hakaret!

Medyanın "Osmanlı torunu" diye parlatmaya çalıştığı devşirme İngilizden Müslüman kadınlara alçak hakaretler geldi. İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmeler tepki çekti. Johnson, Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı ve bugün yayımlanan makalesinde, peçeli kadınları 'banka soyguncusuna' benzetti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:32
Devşirme Johnson'dan Müslüman kadınlara alçak hakaret!

Eski devşirme İngiliz bakanın, Danimarka'nın kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasağını eleştirdiği yazısında kullandığı benzetmeler İngiliz kamuoyunda tepki çekti. Peçeli kadınlar için "tamamen komikler" ifadesini kullanan Boris Johnson, bu kadınların "isyankar ergenlere" benzediğini savundu.

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Kendi seçmenlerinden yüzlerini açmalarını beklemeye hakkı olduğunu savunan Johnson, İngiltere'de okulların, üniversitelerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının da öğrencilerinden benzer bir istekte bulunabilmesi gerektiğini iddia etti. Johnson, makalesinde peçeli kadınları "posta kutusuna" da benzetti.

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Kim nasıl tepki gösterdi?

Johnson'ın yorumlarına Twitter üzerinden tepki gösteren Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Miqdaad Versi, eski bakanının "aşırı sağa" kaydığını ifade etti.

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İngiltere'de nefret suçlarını takip eden devlet destekli kuruluş Tell Mama da yayımladığı mesajda Johnson'ı eleştirerek, "Bu devam edemez. Muhafazakar Parti’de bu yorumlardan sonra işler aynı şekilde süremez. Peçeli kadınlara saldırganlığın arttığı 2018'de Johnson’ın bu yorumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı. İşçi Partili milletvekili David Lammy de Johnson'ın benzetmelerine tepki göstererek, "Sokaklarımızda haydutlar Müslüman kadınların örtülerini açıyor ve Boris Johnson onlarla posta kutusu diye dalga geçiyor" görüşünü dile getirdi.

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Johnson için "Ucuz Donald Trump" tabirini kullanan Lammy, eski bakanın kendi siyasi amaçları uğruna İslamofobiyi körüklediğini kaydetti. Bir diğer İşçi Partili milletvekili Stella Creasy de Johnson'ın kendisini aşırı sağa yakınlaştırarak Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı için hazırlık yaptığını savundu.

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İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara" da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Hükümetin kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasakları desteklemediği belirtilen Başbakanlık açıklamasında, "Bu türden bir yaklaşım, İngiltere'nin dini hoşgörü ve cinsiyet eşitliği değerlerine uygun olmazdı" ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:32
  1. İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Johnson
  2. peçeli kadınları banka soyguncusuna benzetti
  3. Johnson
  4. Boris Johnson

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  • hüseyin hüseyin 53 dk önce
    sağdaki soldaki farketmez. ikisi de ayni
  • YükselYüksel1 sa önce
    Abd mallarını boykot edelim..Amerikan şirket ve ürünleri BP, Mobil, Shell, Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite Mezzo-Mix, Lift, Bonaqua, Burn, Powerade, Cappy, Pepsi, Yedigün, Microsoft, Windows, Office, X-Box, Computergames, Oracle, Xerox, GE, GM, Opel, Chevrolet, Pontiac, Saab, Chevrolet, Pontiac, Intel, Symbol, Metrologic, Zebra, Hotmail, Yahoo, Films, Comics, Mickey Mouse, Donald Duck others McDonalds Marlboro, Philip Morris, Basic, L&M, Chesterfield, F6, Parllement, Camel, Turkuaz Su, Uzay Chips, Milka; Disney, Ford, Mazda, Volvo, Jaguar others Hewlett Packard, Compaq, Dell, IBM, Kodak, Amazon, Apple, Cisco, Pfizer, Gilette, Braun, Oral-B, Nike, Levi´s Jeans, Heinz-Ketchup, Blastin' Green Funky Purple, Orlo, Funky Fries Kelloggs, Cornflakes, Crunchy-Nuts, Smacks, others Proctor & Gamble, Pampers, Hugo-Boss, Pantene pro V, Oil of Olaz, Ellen Betrix, Antikal, Dash, Fairy, Ariel, Febreze, Meister Proper, Swiffer, Lenor, Eukanuba, Punica, Pringles, Actonel, Blend-A-Med, Wick, Bounty, Charmin, Tempo, Beinggirl, Always Citibank, CitiBest Girokonto others Fedex, Ups, Dhl, Delta Airlines, Amerikan Airlines, Netsol, Time; Aol, Cnn Amerikan Doları
  • MehmetMehmet1 sa önce
    ABD .İSRAİL.HAÇLI SÜRÜLERİ NE ASLA VA ASLA GÜVENİLMEZ.TÜRK İSLAM DÜNYASI BİRLEŞMELİ.GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ.HAÇLI SURULERININ BİR HESABI VARSARABBİMİN DE BİR HESABI VAR.ZAFER TÜRK İSLAM DÜNYASININ OLACAK İNŞALLAH.SELAM.VE DUA İLE.
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