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Devriye görevi yapan polis aracı ağaca çarptı

Gaziantep'te devriye görevindeki polis aracının ağaca çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, ağır yaralanan komiser yardımcısı hastaneye kaldırıldı

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:47
Devriye görevi yapan polis aracı ağaca çarptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının, refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında devriye görevi yürüten polis aracı refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, polis memuru Yusuf Çelik (27) olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralanan komiser yardımcısı Burak Ziyan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şehidin cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından hava yoluyla ailesinin yaşadığı Ankara'ya gönderilecek.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:47
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