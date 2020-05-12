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Korona Virüs

Devriye gezen polis, İstanbulluları böyle uyardı: Havaların ısınması sizleri yanıltmasın

İstanbul’da devriye gezen polis ekipleri, koronavirüse karşı anonslar yaparak, “Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil.” Uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:02:00 -
Devriye gezen polis, İstanbulluları böyle uyardı: Havaların ısınması sizleri yanıltmasın

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlere karşın sokağa çıkan vatandaşları, kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anonslarla uyarıyor.

“Salgın tehlikesi geçmiş değil”

Kentte 39 ilçede yapılan anonslarla, "Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Genelgeye aykırı hareket eden vatandaşlarımız hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacaktır." ikazı yapılıyor.

Ayrıca ekipler, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde, banka ve PTT önlerinde, berberlerde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

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