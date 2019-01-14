"Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", imal edildiği 1961 yılından bugüne ilgi odağı olmayı sürdürürken, yeni sergilendiği müzede 105 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

AA muhabirinin Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TÜLOMSAŞ tesislerinde 1961'de Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından 3 Mart 2018'de yeni yerine konuldu.

Daha önce TÜLOMSAŞ tesislerinde hazırlanan camekanlı bölümde sergilenen Devrim otomobiline ziyaretçi ilgisinin artması, müze oluşturulmasına vesile oldu. O zamanki adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapılınca Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parçalar ve materyaller de bulundu.

Bu materyallerle zenginleştirilen müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde kuruldu.

Kapsamlı bakımının tamamlanmasının ardından 3 Mart 2018'de ziyarete açılan "Devrim otomobili müzesi" yoğun ilgi görüyor.

Aradan geçen yaklaşık 9 aylık sürede 105 bin civarında kişinin ziyaret ettiği müzede, otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demiryollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de bulunuyor.

Yaklaşık 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretilen ve daha sonra adı "Devrim" konulan aracın tarihe "Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olarak geçmesi de ziyaretçilerin ilgisini artırıyor.

Özellikle yerli otomobil üretimine ilişkin atılan somut adımların ardından "Devrim" daha fazla ilgi görüyor.

- Öğrenciler "Devrim"i görerek öğrenecekler

TÜLOMSAŞ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birlikteliğinde hazırlanan "Eskişehir yerli değerleri ile buluşuyor" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentte eğitim gören 7 bin 993 öğrencinin müzeyi ziyaret etmesi hedefleniyor.

Ankara'dan gelen ve müzeyi ziyaret eden Buğra Doğanay, Devrim otomobilinin Eskişehir'de sergilendiğini öğrendiğini, bunun için geldiklerini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte yerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Berkay Yılmaz ise Devrim otomobilinin öyküsünü daha önceden bildiğini yerinde görmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Bu ülkede zor şartlar altında çok şeyin başarıldığını gördük. Gurur duyduk. Daha fazla çalışmamız gerektiğini ve ülkemizin değerlerine daha çok sahip çıkmamız gerektiğini bu geziyle öğrenmiş olduk." dedi.

- "Devrim"in hikayesi

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.

Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü halde bulunuyor.